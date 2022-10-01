Минобрнауки России внесло изменения в Порядок приема в вузы

Первая новинка: можно подавать два заявления сразу — на бюджет и на платное обучение.

Согласно новым правилам абитуриент при желании может одновременно подать два заявления — на бюджетное и на платное отделение. При этом абитуриент указывает приоритетные направления подготовки и специальности, по которым собирается поступать. Зачисление будет проходить именно по тем специальностям, которые указаны в заявлении.



Второе новшество: количество направлений подготовки, на которые можно одновременно подавать заявления на поступление, сокращено с 10 до 5.



Это позволит абитуриентам сконцентрировать свои усилия на одной области образования, определить сферу будущей профессиональной деятельности и усилить подготовку по необходимым для сдачи экзаменов предметам. Также это повысит ответственность абитуриентов за выбор определенного направления подготовки или специальности.



Изменение подкреплено опытом прошлых приемных кампаний: хотя прошлые правила приема позволяли выбрать до 10 направлений, абитуриенты в среднем выбирали не более 5.

Что еще нового?



Установлены единые сроки приема на бюджетные места по всем формам обучения, в том числе и сроки дополнительного приема. Напомним, раньше каждый вуз мог самостоятельно устанавливать сроки приема на заочное отделение, в результате приемная кампания длилась до конца сентября.

Теперь для поступающих на обучение по результатам ЕГЭ по всем формам обучения срок завершения приема документов — не ранее 20 июля и не позднее 25 июля, а дополнительный прием завершается не позднее 29 августа. Срок обновления вузами конкурсных списков продлен до дня издания приказов о зачислении включительно.



Еще одно изменение касается знака ГТО. Наличие у поступающих такого знака будет теперь подтверждаться на сайте Минспорта России или на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Или абитуриенту нужно будет представить копию приказа о награждении знаком ГТО.



Новые правила вступают в силу с 1 марта 2023 г. и будут действовать до 1 сентября 2027 г.

Источник: rg.ru.