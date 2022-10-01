Елена Волкова: «На нас возложена ответственная миссия»

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Решение об этом было принято

Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, в Российской Федерации этот день широко отмечается с 1992 года.

В канун праздника мы побеседовали с директором Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения Еленой Волковой, возглавляющей учреждение с 2013 года.

Елена Ильинична, ваши специалисты, без преувеличения, облегчают жизнь немалому числу пожилых людей, нуждающихся во внимании и заботе. Кто конкретно является получателем ваших услуг?

Деятельность нашего учреждения направлена на оказание социальных услуг гражданам. В первую очередь это пожилые люди и инвалиды, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в улучшении их социального и психологического состояния.

Расскажите подробнее о деятельности ШКЦСОН.

Мы осуществляем социальное обслуживание на дому, полустационарное и стационарное обслуживание. Обслуживание на дому является одним из самых востребованных видов социального обслуживания, основная цель которого — максимальное продление нахождения пожилых граждан и инвалидов в привычной для них среде проживания, поддержание их личного и социального статуса. Из трех отделений социального обслуживания на дому, функционирующих в нашем центре, специалисты двух отделений обслуживают жителей города Шумерли, одного отделения – жителей Шумерлинского района (муниципального округа).

Если говорить о цифрах, то за первое полугодие специалистами трех отделений социального обслуживания на дому обслужено 350 человек, оказано 50795 социальных услуг, из которых львиная доля приходится на социально-бытовые услуги.

Если говорить о цифрах, то за первое полугодие специалистами трех отделений социального обслуживания на дому обслужено 350 человек, оказано 50795 социальных услуг, из которых львиная доля приходится на социально-бытовые услуги. На какие именно?

Социальные работники, посещая пожилых на дому, оказывают помощь по уборке жилых помещений, по оплате коммунальных и других услуг, по приобретению продуктов питания, товаров первой необходимости, медикаментов. Организуют по необходимости работу на приусадебном участке. Кроме того, наши сотрудники оказывают содействие в предоставлении льгот, в сопровождении обслуживаемых в лечебные учреждения и др.

Каждая услуга имеет свою стоимость?

Да, у нас утверждены тарифы на все виды социальных услуг. Оплата производится в конце месяца. В основном самыми востребованными являются услуги по покупке продуктов, уборке помещений, приготовлению пищи.

Кто имеет право на бесплатное обслуживание?

Если размер пенсии менее прожиточного минимума, то гражданин обслуживается бесплатно. На сегодня из 295 получателей социальных услуг на дому на бесплатной основе обслуживаются 75 человек.

Наверное, для одиноких пожилых людей важно не только бытовое обслуживание, но и общение?

Безусловно. Независимо от вида оказываемых услуг общение – во главе угла. К каждому получателю социальных услуг наши сотрудники подходят индивидуально. На улице Маршала Жукова, например, проживает одинокая престарелая женщина. По большому счету, она не нуждается в социальном обслуживании как таковом: она самостоятельно ходит в магазины, готовит, убирается, Но ей не хватает элементарного человеческого общения. Наша служба не могла оставить эту женщину без внимания, теперь соцработник регулярно посещает ее, сопровождает на прогулки, беседует.

Как вы выявляете нуждающихся в социальном обслуживании?

Территория города и района нами условно разделена на 5 участков (три в городе и два в районе), на каждом из которых закреплен социальный специалист, знающий свой участок от и до. Взаимодействие с администрацией поселения, с медицинскими и почтовыми работниками позволяет сотрудникам учреждения владеть информацией о нуждающихся в социальной помощи жителях пожилого возраста и лицах с ограниченными возможностями здоровья в закрепленном микрорайоне.

По каждому случаю мы выезжаем, обследуем условия проживания, собираем информацию о родственниках. Ситуации бывают разные. Бывает, что человек вроде и в семье живет, но дети отказываются за ним ухаживать или того хуже – обижают родного человека. Таких пожилых людей мы незамедлительно берем под свою опеку. В зависимости от ситуации человек либо получает социальное обслуживание на дому, либо переводим его на стационарное обслуживание, либо определяем в медицинское учреждение.

По каждому случаю мы выезжаем, обследуем условия проживания, собираем информацию о родственниках. Ситуации бывают разные. Бывает, что человек вроде и в семье живет, но дети отказываются за ним ухаживать или того хуже – обижают родного человека. Таких пожилых людей мы незамедлительно берем под свою опеку. В зависимости от ситуации человек либо получает социальное обслуживание на дому, либо переводим его на стационарное обслуживание, либо определяем в медицинское учреждение. Ни для кого не секрет, что одна из основных проблем, с которой приходится сталкиваться людям после выхода на заслуженный отдых, – резкое выключение из активной жизни, к чему многие просто не готовы…

Вот для них, полных жизни, активных граждан, в нашем учреждении действует отделение дневного пребывания. В наших стенах мы объединяем тех, у кого есть потребность в общении, помогаем реализовать себя, приобрести новых друзей. Каждый желающий может найти у нас занятие по душе. На базе дневного отделения действует клубное пространство «Мой социальный центр», включающее клуб общения «В кругу друзей», кружок оздоровительной гимнастики «Здоровье», любительское объединение «Радуга творчества», хор ветеранов «Вдохновение», танцевальную студию, школу компьютерной грамотности, школу безопасности для пожилых, православную школу и другие любительские объединения и кружки по интересам.

Не ошибусь, если скажу, что с получателями социальных услуг дневного отделения у нас сложились очень теплые отношения. Мы регулярно выезжаем на экскурсии. Только в этом году дважды посетили церковь села Раскильдино, выезжали в мужской монастырь в Алатырь, на экскурсионную прогулку в Чебоксары. В самое ближайшее время планируем выехать в Козловский район и посетить недавно открывшийся мемориал «Строителям безмолвных рубежей».

Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы жизнь пожилых людей улучшалась, становилась более разнообразней и эмоционально насыщенной.

Не ошибусь, если скажу, что с получателями социальных услуг дневного отделения у нас сложились очень теплые отношения. Мы регулярно выезжаем на экскурсии. Только в этом году дважды посетили церковь села Раскильдино, выезжали в мужской монастырь в Алатырь, на экскурсионную прогулку в Чебоксары. В самое ближайшее время планируем выехать в Козловский район и посетить недавно открывшийся мемориал «Строителям безмолвных рубежей». Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы жизнь пожилых людей улучшалась, становилась более разнообразней и эмоционально насыщенной. Как можно стать получателем услуг дневного пребывания центра социального обслуживания населения?

Любому гражданину пенсионного возраста достаточно просто прийти к нам или позвонить. Мы всегда открыты, всё объясним, предложим. У нас есть группы в социальных сетях в интернете, где размещена вся необходимая информация о нашей деятельности.

Отрадно, что наши постоянные получатели услуг приводят к нам своих друзей, знакомых, соседей. Потому что у нас интересно. Кроме занятий в кружках, в наших стенах регулярно проводятся культурно-массовые, спортивные мероприятия, встречи с руководителями города и района, депутатами, представителями министерств и ведомств республики, специалистами разных сфер, круглые столы, мастер-классы и т.д.

Отрадно, что наши постоянные получатели услуг приводят к нам своих друзей, знакомых, соседей. Потому что у нас интересно. Кроме занятий в кружках, в наших стенах регулярно проводятся культурно-массовые, спортивные мероприятия, встречи с руководителями города и района, депутатами, представителями министерств и ведомств республики, специалистами разных сфер, круглые столы, мастер-классы и т.д. Поделитесь с нашими читателями информацией о работе стационарного отделения.

Стационарное отделение открыто еще в 2002 году и находится в деревне Кадеркино. Сегодня оно рассчитано на 35 мест. Здесь созданы все условия для полноценной жизни: пожилые люди проживают в 1-, 2- и 3-местных комфортабельных комнатах. 24 часа в сутки за пожилыми мужчинами и женщинами осуществляется достойный уход, оказывается необходимая помощь, а главное – здесь они не одиноки.

Совсем недавно в стационаре завершилось благоустройство территории, а в самое ближайшее время планируется строительство банно-прачечного комплекса.

Совсем недавно в стационаре завершилось благоустройство территории, а в самое ближайшее время планируется строительство банно-прачечного комплекса. Вы оказываете помощь и разового характера?

В учреждении создана мобильная бригада, в срочном порядке решающая социальные проблемы граждан пожилого возраста и инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В основном это разовые социально-бытовые услуги, обеспечение нуждающихся одеждой, обувью, другими предметами первой необходимости, содействие в устройстве пожилых и инвалидов в полустационарные и стационарные учреждения социального обслуживания на территории республики, организация юридической помощи и другое. Это своего рода скорая социальная помощь. За первое полугодие услуги мобильной бригады получили 629 шумерлинцев.

На нас возложена ответственная миссия — ни один нуждающийся человек не должен быть оставлен без внимания.

На нас возложена ответственная миссия — ни один нуждающийся человек не должен быть оставлен без внимания. Центр, чувствуется, обладает хорошей материально-технической базой…

Да, действительно, Минтруд Чувашии поддерживает практически все наши предложения по обновлению материально-технической базы учреждения. Все помещения нашего центра отремонтированы и оснащены необходимой компьютерной техникой и мебелью. В центре действует современный тренажерный зал. На балансе учреждения пять единиц автотранспорта. совсем недавно была благоустроена территория.

С уверенностью могу констатировать, что в нашем центре тепло и уютно как для сотрудников, так и для посетителей.

С уверенностью могу констатировать, что в нашем центре тепло и уютно как для сотрудников, так и для посетителей. Наверное, без определенных качеств характера работать в социальной сфере невозможно?

Я всегда говорю, что социальные работники — особенные люди. Ведь мы помогаем в основном пожилым, а среди них есть и нетерпеливые, и очень требовательные. В нашем коллективе трудятся настоящие профессионалы своего дела, каждый к своим подопечным относится с исключительным вниманием и пониманием. Зачастую соцработники своей добротой и заботой буквально возвращают людей к жизни. А когда мы в свой адрес слышим слова благодарности и видим неподдельные слезы радости – это наилучшая награда для нас.

Ольга Дмитриева.