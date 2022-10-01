Глава Чувашии поздравляет с Международным днём пожилых людей

Уважаемые жители Чувашской Республики!

Искренне поздравляю вас с Международным днём пожилых людей!

Прежде всего, это день добра и уважения, знак признательности старшему поколению. Мы чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил своему народу, внес неоценимый вклад в развитие нашей республики.



Забота о старшем поколении одна из приоритетных задач в республике. Наша цель – создать все условия для того, чтобы вы чувствовали ежедневную поддержку государства и уважение общества. Сегодня в республике проживает порядка 300 тысяч лиц старше трудоспособного возраста. Ведется целенаправленная и планомерная работа по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам 33 государственными организациями социального обслуживания.



Зрелые люди — это новая сила для развития. Вы передаете накопленный опыт и знания, активно участвуете в общественной жизни. В этот день хочется вас поблагодарить за жизнестойкость и сказать, что вы нам очень дороги, мы ценим все, что вы сделали для будущих поколений.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, гармонии в душе!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.