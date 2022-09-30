Своих не бросаем!

Душевный порыв оказать мобилизованным гражданам поддержку и помощь испытывают сегодня многие. Создаются, как организованно, так и спонтанно, пункты сбора средств для закупки необходимых вещей и гуманитарной помощи, чтобы вручить их новобранцам. Каждый в это непростое время задумывается: какую поддержку могу оказать я?

25 сентября в социальной сети «ВК» появилось обращение шумерлинца Александра Автина. Он призвал горожан поддержать мобилизованных. Интересовался пунктами приема гуманитарной помощи. Со своей стороны для призывников выделил пять пар сапог ЭВА для зимы, пять зажигалок «Вечная спичка», пять портативных газовых плиток.



Мы связались по телефону с Александром. «Получилось так, что с момента объявления мобилизации мужчины стали закупаться одеждой и вещами для длительного нахождения в полевых условиях. Пришел молодой человек с женой и маленьким ребенком, набрал все необходимое, и у них вышел чек на 11 тыс. рублей. Вроде он покупает для себя, но идет защищать нас! Для многих молодых семей это ощутимая сумма. Таким я и отдал все выделенные на помощь вещи», — рассказал нам А. Автин.



На призыв шумерлинца откликнулись и другие жители города. Пожелавшие помочь мобилизованным в приобретении экипировки и бытовых предметов стали приносить в магазин «Рыболов» наличные средства и перечислять на счет. «Рыбаки Константин Яшников и Анатолий Лимонов прислали по 2 тысячи рублей, Галина Горбушкина перевела 2500 рублей на термобелье, — сообщил нам о благотворителях Александр. — Буквально на днях зашла Валентина Афанасьевна Илюшкина и оставила 2 тысячи рублей. Тут же покупатель пришел, мобилизован, и мы ему отдали термобелье. А женщине отослали фотоотчет».



А. Автин с сожалением отметил, что сегодня не все магазины товаров для охоты и рыбалки могут удовлетворить запросы мобилизованных, так как многих товаров нет даже на оптовых складах Москвы, а то, что есть, предлагается по невероятным ценам. «Люди приходят, а им и предложить-то нечего, — сокрушается Александр. — Нет даже спальных мешков. А они новобранцам необходимы. Пока будет налажен вопрос экипировки и наличия бытовых предметов, пройдет некоторое время».

Шумерлинец высказал мнение, что, может быть, можно начать решать вопрос спальных мешков для шумерлинских мобилизованных местными силами. «В период пандемии предприниматели, занимающиеся швейным производством, быстро среагировали, помогли с масками. Если бы они сейчас начали шить спальные мешки для мобилизованных шумерлинцев, то сделали бы большое полезное дело. Остальные предприниматели тоже включились бы в это дело материально», — говорит Александр.



«Своих не бросаем!» — таков призыв сегодняшнего времени. Шумерлинцы, следуя за зовом сердца, не остаются в стороне, вносят свою посильную лепту в поддержку мобилизованных земляков.

Марина Ветликова.