Подведены итоги городского конкурса «Лучший детский сад Шумерли-2022»

Конкурс проводился с 19 по 22 сентября, в нем приняли участие 8 дошкольных образовательных учреждений города.



По итогам проведения конкурса победителями признаны: в номинации «Лучший детский сад развития личности и способностей детей дошкольного возраста» — детский сад № 18 «Алёнушка», в номинации «Лучший детский сад развития детей раннего возраста» — детский сад № 14 «Солнышко», в номинации «Лучший детский сад этнокультурной направленности развития детей» — детский сад № 15 «Сказка».



Победители представят город на республиканском этапе конкурса «Лучший детский сад Чувашии-2022».



Отдел образования, молодежной и социальной политики.