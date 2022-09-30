30 Сен

Подведены итоги городского конкурса «Лучший детский сад Шумерли-2022»

Конкурс проводился с 19 по 22 сентября, в нем приняли участие 8 дошкольных образовательных учреждений города.


По итогам проведения конкурса победителями признаны: в номинации «Лучший детский сад развития личности и способностей детей дошкольного возраста» — детский сад № 18 «Алёнушка», в номинации «Лучший детский сад развития детей раннего возраста» — детский сад № 14 «Солнышко», в номинации «Лучший детский сад этнокультурной направленности развития детей» — детский сад № 15 «Сказка».


Победители представят город на республиканском этапе конкурса «Лучший детский сад Чувашии-2022».


Отдел образования, молодежной и социальной политики.

Автор записи: anna

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