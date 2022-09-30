Если возникли вопросы по мобилизации

В целях получения достоверной информации о частичной мобилизации жители Чувашии могут прибегнуть к федеральному ресурсу «Объясняем.рф» и региональному «help21.ru» — здесь размещаются ответы на вопросы, поступающие на горячую линию 122 от жителей Чувашии.

За эти дни от жителей Чувашии на горячую линию 122 поступило несколько тысяч звонков с вопросами. Поступают и жалобы на незаконный призыв. Все случаи рассматриваются военным комиссариатом в индивидуальном порядке.



В большинстве случаев граждан интересуют условия мобилизации, ограничения по выездам за пределы региона и страны, социальные гарантии для мобилизованных, а также вопросы, связанные с имеющимися у мобилизованных финансовыми обязательствами, в том числе кредитными. Операторы горячей линии работают в круглосуточном режиме.



Также власти Чувашии запустили в Telegram чат-бот, посвященный ответам на вопросы о частичной мобилизации. Цифровой помощник @chuvash122_bot в реальном времени поможет гражданам удобно и просто получить необходимую и достоверную информацию.