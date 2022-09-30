Дошкольные работники отметили свой профессиональный праздник

27 сентября в России отмечался День воспитателя и всех дошкольных работников. В этот день в детском саду № 11 «Колокольчик» состоялось яркое праздничное мероприятие. В красочном зале собрались заведующие городскими дошкольными учреждениями и педагогические работники детских садов.

С искренними пожеланиями доброго здоровья, творческих успехов, благополучия, оптимизма к присутствовавшим обратилась заместитель главы администрации Шумерли — начальник отдела образования, молодежной и социальной политики И.В. Сасакина. Она вручила грамоты от отдела воспитателям, поварам, младшим воспитателям, всем тем, кто делает каждый день пребывания ребенка в детском саду радостным и счастливым.



С приветственным словом также выступил А.М. Ефремов — председатель Шумерлинской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. Свои поздравления адресовали гостям и юные воспитанники детского сада.

Л. Полевая, Л. Филиппова, воспитатели д/с № 11.