Доводить ситуацию до чрезвычайной нельзя!

Вопрос отсутствия теплоснабжения многоквартирных домов, отапливаемых от блочно-модульной котельной по ул. Чайковского, стал основным в повестке заседания рабочей группы комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций при администрации города под председательством главы Валерия Шигашева.

Напомним, что в этом году в Шумерле отопительный сезон начался достаточно рано — с 14 сентября. В первую очередь тепловой энергией были снабжены социальные объекты, через пару дней подключили и жилой сектор. На сегодняшний день по причине строительства новых тепловых сетей жители семи многоквартирных домов по улицам Чайковского и Щербакова остаются без тепла.



В заседании рабочей группы приняли участие представители заказчика выполняемых работ — ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии и представители подрядчика — ООО «Стройкрафт» (г. Чебоксары). В ближайшие выходные дни все взятые обязательства будут выполнены, заверил директор подрядной организации Евгений Слепов, необходимые работы будут завершены и тепло в многоквартирные дома будет подано. В противном случае, констатировал глава администрации, ситуация будет официально квалифицирована как чрезвычайная.

Ольга Дмитриева.