В Шумерле организован пункт сбора помощи

В связи с многочисленными обращениями шумерлинцев, индивидуальных предпринимателей, организаций и учреждений, которые хотят помочь отправленным на защиту Отечества гражданам, принято решение организовать сборный пункт на базе Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения (г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д.9). Желающие оказать посильную помощь могут обратиться туда. Контактный телефон 89278512902 (Михеева Людмила Геннадьевна, завхоз ЦСОН).
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