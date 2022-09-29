1 октября состоится проектный семинар по обсуждению концепции благоустройства общественной территории города Шумерля

1 октября на базе Центра детского творчества состоится проектный семинар по обсуждению концепции благоустройства в 2023 году общественного пространства в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.



Путем соцопроса таковым был выбран парк с акцентом на входную зону и примыкающую центральную площадь.



Отметим, что в случае победы города в дополнительном этапе всероссийского конкурса будет выделен грант в размере 100 млн рублей.



Ждем ваши идеи и предложения. Встречаемся 1 октября в Центре детского творчества. Начало в 10:00.

Сайт администрации г. Шумерли.