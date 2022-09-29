На горячую линию по вопросам мобилизации поступило более восьми тысяч звонков

О начале работы в регионах горячей линии 122 вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил 22 сентября. Жителям Чувашии этот номер известен еще с 2020 года, когда по нему можно было получить ответы на вопросы, связанные с пандемией коронавируса и ковид-ограничениями.

С 22 сентября на номере 122 Единой региональной информационно-справочной службы оперативной помощи гражданам на кнопке «1» заработал раздел о частичной мобилизации. Голосовой помощник обучен ответам на вопросы по 212 сценариям, и этот перечень постоянно расширяется после согласования ответов с Министерством обороны и Аппаратом Президента. Если гражданин не услышал ответа на свой вопрос, звонок переводится на колл-центр, где на сегодня задействовано 17 операторов. В случае, когда оператор не может ответить на вопрос, он делает запрос в соответствующее ведомство, затем обязательно перезванивает.

Справочная служба работает круглосуточно. В день поступает до 1300 звонков. Ответы на наиболее популярные вопросы с учетом региональной специфики дублируются на сайт help21.ru и разделены на следующие категории:

Условия мобилизации

Категории мобилизуемых

Экипировка мобилизованных, личные вещи

Социальные гарантии

Механизм вручения/получения повестки

Ограничения на передвижение

Ответственность за неявку

Сохранение рабочих мест

Финансовые обязательства граждан

Иное

Горячая линия развернута во всех регионах страны в соответствии с Указом Президента, сообщил Дмитрий Чернышенко. Он призвал людей ориентироваться на официальные источники и не доверять слухам.

«Операторами по всей стране было обработано почти полмиллиона звонков по частичной мобилизации. Среднее время ожидания ответа оператора составляет около минуты. Всем регионам направлены методические рекомендации по организации работы колл-центров, в том числе по их укомплектованности персоналом. Субъектам необходимо им следовать, чтобы выдерживать норматив по времени дозвона и своевременно привлекать дополнительное количество операторов», — сообщил вице-премьер.

По данным Общероссийского народного фронта, средняя оценка гражданами работы операторов региональных колл-центров 122 составляет 4,14 баллов из 5 возможных.

чувашинформ.рф