Друзья-энергетики помогли разбить фруктовый сад на территории Шумерлинского центра для детей–сирот

Ребята и взрослые Шумерлинского центра для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, давно мечтали о своем фруктовом саде. И их мечта сбылась благодаря друзьям-энергетикам.Сотрудники Чувашской энергосбытовой компании (Группа компаний Трансэнергопром) привезли из питомника саженцы плодово-ягодных деревьев и декоративные кустарники.

Девчонки и мальчишки с большим желанием вместе с взрослыми взялись за дело. Все, от мала до велика копали ямки, носили воду и придерживали саженцы. Посадили яблони, груши, чернослив, абрикос, голубику, а также украсили будущий сад декоративными кустарниками. Этот день запомнится надолго и сохранится в сердце каждого ребенка и взрослого.

Пройдет время, деревья станут большими, будут радовать не только роскошной листвой, но и вкусными, сочными плодами, напоминая о настоящей дружбе ребят и энергетиков.

Источник: gshum.cap.ru.