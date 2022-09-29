В Чувашии централизованно закупят амуницию для военнослужащих

Об этом Глава Чувашии Олег Николаев рассказал в программе «Что Это Значит?» в эфире телеканала РБК ТВ. «Прежде всего мы рассчитываем на средства бюджета из резервного фонда, готовимся осуществить централизованную закупку таких предметов как вещмешки, накладки и прочее. Также мы начали взаимодействие с предприятиями, которые изъявили желание поучаствовать», — рассказал Олег Николаев.

Он также рассказал об открытом в республике благотворительным фондом «ПЕРЛЕ» специальном счете, на который осуществляется сбор средств для мобилизованных граждан и отметил, что за последние дни в сети появилось большое количество непроверенных аккаунтов, предлагающих перечислить средства в помощь. «Мы это в работу взяли, выявляем собственников аккаунтов и вместе с правоохранительными органами принимаем меры, чтобы люди не могли завладеть чужими средствами», — сообщил он.

Олег Николаев также подчеркнул, что работа по частичной мобилизации граждан в республике перешла в плановый режим. «Сегодня работа налажена, спланирована и люди успокоились, потому что первоначально не было чёткого понимания и было много вопросов. Сейчас проведена серия заседаний призывных комиссий, открыта горячая линия и ведётся широкая разъяснительная работа», – расcказал он

Глава Чувашии подчеркнул, что республика нацелена неукоснительно выполнить задачу Президента страны и мобилизовать положенное количество людей – порядка 1 % от резерва. При этом руководитель региона заверил, что отдельные случаи привлечения к военной службе высококлассных специалистов, необходимых на месте, будут рассматриваться персонально, и в случае необходимости такие граждане будут заменяться на других резервистов.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.