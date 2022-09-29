В Чувашии подготовили справочник для мобилизованных граждан

В Чувашии для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей составили социальный справочник с мерами поддержки, которые оказывают государство и регион. Подготовил его республиканский Минтруд.

Памятка содержит информацию о льготах и социальных гарантиях. В частности, о сохранении рабочих мест, кредитных каникулах и получении образования в дальнейшем, а также о мерах поддержки их семей.

Еще один пункт касается привилегий, полагающихся ветеранам боевых действий, которыми также наделены все участники СВО. Это и единовременная денежная выплата, и предоставление набора соцуслуг, и компенсации на оплату ЖКУ, и внеочередное получение медицинских услуг и пр.

Также в справочнике указаны дополнительные меры поддержки, введенные Правительством Чувашии, такие как: компенсации на газификацию и приобретение газоиспользующего оборудования и дополнительные выплаты для инвалидов.

Кроме того, составители справочника опубликовали таблицу с расчетом денежного довольствия военнослужащего.

чувашинформ.рф.







