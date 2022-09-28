Производителям зерна в Чувашии субсидируют затраты на урожай этого года

В Чувашии Правительство приняло решение о возможности авансирования аграриям части затрат на производство и реализацию зерновых культур урожая этого года. Ранее затраты возмещались только за предшествующий год.

О том, почему понадобилась такая поддержка, рассказал вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. По его словам, в этом году высокие показатели сбора урожая. Аграрии намолотили около миллиона тонн зерна, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

чувашинформ.рф