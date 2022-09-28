В Чувашии открыли специальный счет в поддержку мобилизованных жителей

В Чувашии открыли специальный счет в поддержку мобилизованных участников спецоперации на Украине. Об этом рассказал Глава республики Олег Николаев в ходе заседания призывной комиссии.

По словам руководителя республики, все граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, обеспечиваются со стороны государства. Но есть вещи, которые необходимы, чтобы эффективно выполнять боевую задачу, такие как экипировка и бытовые предметы.

После объявления частичной мобилизации региональным властям стало поступать много обращений от неравнодушных жителей республики, коллективов и организаций. Все они хотят оказать помощь военнослужащим. Правительство поддержало граждан и открыло специальный благотворительный счет.

«Мы получаем большое количество обращений от граждан и со стороны предприятий, которые хотели бы включиться и сделать свой вклад в поддержку военнослужащих. Для этого принято решение открыть специальный счет в фонде «ПЕРЛЕ»», — сообщил Олег Николаев.

Отмечается, что перечислить деньги может любой желающих. На все эти средства будут закуплены такие вещи, как термобелье, спецобувь, радиостанции, бинокли, бронежилеты и многое другое, что необходимо для сохранения здоровья бойцов.

Назначение платежа: для физических лиц: «Акция «Своих не бросаем» для предприятий: «Благотворительная финансовая помощь по письму №70 от 27.09.2022». ФОНД «ПЕРЛЕ» 428013 Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 66, ком. 320 ОГРН 1202100003258 ИНН 2130218273 КПП 213001001 Расчетный счет № 40701810475000000143 в Чувашском отделении N8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары Кор.счет 30101810300000000609 БИК 049706609

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