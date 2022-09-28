В Чувашии открыли специальный счет в поддержку мобилизованных жителей

В Чувашии открыли специальный счет в поддержку мобилизованных участников спецоперации на Украине. Об этом рассказал Глава республики Олег Николаев в ходе заседания призывной комиссии.
По словам руководителя республики, все граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, обеспечиваются со стороны государства. Но есть вещи, которые необходимы, чтобы эффективно выполнять боевую задачу, такие как экипировка и бытовые предметы.
После объявления частичной мобилизации региональным властям стало поступать много обращений от неравнодушных жителей республики, коллективов и организаций. Все они хотят оказать помощь военнослужащим. Правительство поддержало граждан и открыло специальный благотворительный счет.
«Мы получаем большое количество обращений от граждан и со стороны предприятий, которые хотели бы включиться и сделать свой вклад в поддержку военнослужащих. Для этого принято решение открыть специальный счет в фонде «ПЕРЛЕ»», — сообщил Олег Николаев.
Отмечается, что перечислить деньги может любой желающих. На все эти средства будут закуплены такие вещи, как термобелье, спецобувь, радиостанции, бинокли, бронежилеты и многое другое, что необходимо для сохранения здоровья бойцов.
Назначение платежа:
для физических лиц: «Акция «Своих не бросаем»
для предприятий: «Благотворительная финансовая помощь по письму №70 от 27.09.2022».
ФОНД «ПЕРЛЕ»
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