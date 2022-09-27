Россия выбирает финалистов телешоу «Классная тема! »

23 сентября стартовало голосование за участников телешоу «Классная тема!». Оно определит 7 финалистов, которые представят свои предметы в эфире телеканала «Россия 1». Все желающие смогут выбрать лучшего педагога с помощью специального чат-бота (https://vk.com/im?sel=-207448939) в социальной сети ВКонтакте.

«Нам важно слышать голос не только профессионального сообщества, но и родителей. Также отрадно, что старт такому масштабному проекту дается накануне Года педагога и наставника, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Уверена, что педагогов ждет увлекательная программа, этот год будет ярким, насыщенным, полным интересных мероприятий», – отметила заместитель Министра просвещения Татьяна Васильева.

С начала осени 35 полуфиналистов представили свои видеоуроки в сообществе проекта «Классная тема!» ВКонтакте (https://vk.com/klassnayatemashow). В роликах педагоги продемонстрировали авторские методики и оригинальную подачу предметов: русского языка и литературы, математики, физики, химии, географии, биологии и истории. Полуфиналисты показали самые интересные, необычные и увлекательные приемы, благодаря которым каждый может познать и полюбить их предмет.

Всероссийское голосование за выход участников в финал пройдет до 1 октября в сообществе проекта «Классная тема» в социальной сети ВКонтакте. Семь педагогов, которые пройдут отбор и станут лидерами открытого голосования, выступят в финальном гранд-шоу на телеканале «Россия 1», где проведут самый увлекательный урок в своей карьере. Учениками в гранд-шоу станут не только зрители в зале и телезрители, но и гости студии: известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты театра и кино.

Справочно:

Телешоу создается по поручению Президента телеканалом «Россия 1» при информационной поддержке VK. Заявки на участие поступили от 6000 педагогов из всех регионов страны, а также из Донецкой и Луганской Народных республик. Проект «Классная тема», посвящённый современным учителям, призван представить самых ярких педагогов нашего времени и повысить престиж одной из важнейших профессий страны. Победитель получит приз – авторскую программу на федеральном телеканале.