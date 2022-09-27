На предприятиях Чувашии может появиться более 400 рабочих мест для осужденных к принудительным работам граждан

Этот вопрос обсудили сегодня в ходе представления Главе Чувашии Олегу Николаеву нового начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике. Директор ФСИН России генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев в качестве нового руководителя территориального органа федерального ведомства представил Геннадия Шиндина.

Олег Николаев выразил уверенность в дальнейшем всестороннем взаимодействии с региональным управлением уголовно-исполнительного ведомства. «В Чувашской Республике традиционно выстроено эффективное взаимодействие системы исполнения наказаний с органами государственной власти, местного самоуправления и территориальными управлениями», — подчеркнул он.

«Выражаю уверенность в том, что имеющийся разносторонний профессиональный опыт и организаторские способности Геннадия Шиндина позволят быстро войти в курс дела и добиться положительных результатов при решении задач, стоящих перед управлением ФСИН России по Чувашской Республике», – подчеркнул Аркадий Гостев.

Директор ФСИН России отметил важность продолжения сотрудничества с Правительством Чувашской Республики и предложил рассмотреть возможность увеличения количества создаваемых рабочих мест для исполнения такого вида наказания как принудительные работы в рамках реализации поручения Президента Российской Федерации – не менее 400 мест для каждого региона.

Олег Николаев заявил, что создание таких участков на предприятиях Чувашской Республики является правильным направлением: «Здесь мы вводим в нормальную жизнедеятельность людей, которые когда-то оступились и за это время они приносят достаточно большой эффект для экономического развития территорий. Мы готовы не ограничиваться 400 рабочими местами и продолжить эту работу, наращивая взаимодействие».

В настоящее время в УФСИН создано пять участков, функционирующих как исправительные центры при ФКУ ИК-1, ИК-3, ИК-4, КП-8, ИК-9. Такие осужденные трудоустроены на предприятиях в г. Алатырь, Алатырском и Вурнарском районах.

Как было отмечено на представлении, основными направлениями производственной деятельности исправительных учреждений УФСИН являются изготовление швейных изделий, а также продукции металлообработки и деревообработки. Объем выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг в целом по УФСИН по итогам работы за 8 месяцев 2022 года составил 1,2 млрд рублей или 111% к плану. Среднесписочная численность осужденных, занятых на оплачиваемых работах, к среднесписочной численности осужденных составила 99,8%.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года почти в пять раз увеличился объем поставок по государственным контрактам вещевого имущества для личного состава Росгвардии, ФССП России и МВД России и составил более 1,4 млрд рублей против 292 млн рублей в 2021 году. Помимо этого, в текущем году заключено 8 государственных контрактов с учреждениями, подведомственными республиканским министерствам здравоохранения и образования, на поставку постельных принадлежностей, вещевого имущества и корпусной мебели на сумму 6,7 млн рублей.

Геннадий Шиндин поблагодарил руководство ФСИН России за оказанное доверие и выразил готовность к плодотворной работе по повышению эффективности деятельности уголовно-исполнительной системы региона и укреплению взаимодействия с органами власти.

Справочно:

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии осуществляет в пределах своих полномочий функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по содержанию лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также функции по контролю за поведением условно осужденных и лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

В рейтинге территориальных органов ФСИН России УФСИН в своей группе в период с 2017 по 2021 год занимало только 1 и 2 места, за 6 месяцев 2022 года заняло 1 место.

В состав УФСИН входит 2 следственных изолятора и 9 исправительных учреждений, в том числе исправительные колонии: особого режима — 1, строгого режима – 3, общего режима для содержания мужчин – 1, общего режима для содержания женщин – 2; колония-поселение – 1; лечебно-исправительное учреждение для осужденных женщин, больных алкоголизмом и наркоманией – 1. В структуру УФСИН входят федеральные казенные учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция», «Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения», «Отдел по конвоированию», «База материально технического и военного снабжения» и федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медицинская санитарная часть-21» ФСИН России.

По состоянию на 01.09.2022 в подведомственных учреждениях УФСИН при общем лимите наполнения 7 879 мест содержалось 4 111 чел., наполнение – 52,2%.

За 8 месяцев 2022 года по учетам ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН прошло 5 277 осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества и лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, запрета определенных действий, в том числе 93 несовершеннолетних осужденных.

Биография Шиндина Геннадия Петровича

Родился 17 сентября 1976 года. В 2000 году окончил Рязанскую государственную сельскохозяйственную академию имени П.А. Костычева. Специальность по образованию — технология сельскохозяйственного производства. Специальное звание — полковник внутренней службы (приказ ФСИН России от 26.02.2018 № 130-лс, с 03.03.2018). В прошлом проходил службу на должностях начальствующего состава в УФСИН России по Республике Мордовия, с 2017 года работал заместителем начальника УФСИН России по Республике Мордовия.

Приказом директора ФСИН России от 22.09.2022 №859-лс назначен на должность начальника УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии, с 27.09.2022.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.