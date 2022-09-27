Жители Чувашии приглашаются к участию в Международном конкурсе «Лидер народной дипломатии»

Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России» и Администрация губернатора Пермского края выступили инициаторами и организаторами Международного конкурса «Лидер народной дипломатии».

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, соотечественники, проживающие за рубежом, и иностранные граждане — представители неправительственных организаций (НПО), интернет-сообществ, реализующие проекты в сфере народной дипломатии, чья деятельность не противоречит российскому законодательству, в возрасте от 18 лет, имеющие опыт реализации проектов в сфере народной дипломатии в качестве лидера не менее двух лет.

На конкурс принимается пакет материалов через специально разработанные формы на сайте http://народнаядипломатия.рф, http://public-diplomacy.org , где можно найти всю актуальную информацию о конкурсе, положение и условия участия.

Сроки приёма документов ― по 30 сентября 2022 г. Финал проводится в рамках Пермского Международного форума, который запланирован на декабрь 2022 г.

Отметим, конкурс реализуется при поддержке Фонда президентских грантов; Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям; Комитета по делам национальностей Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству; Федерального агентства по делам национальностей; Комиссии Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Российской Федерации; Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии».