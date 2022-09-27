27 Сен

Более 50 тысяч сообщений жителей Чувашии обработаны через платформу «Госуслуги. Решаем вместе»

Такое количество обращений через госуслуги зафиксировал за неполные два года своей работы Центр управления регионом Чувашской Республики. Самыми актуальными темами за этот период стали коронавирус — 35 тысяч сообщений, дороги — 4 тысячи, дворы и территории общего пользования – 3 тысячи сообщений. Кроме того, жители республики часто задавали вопросы о многоквартирных домах, благоустройстве и выплатах на детей от 3 до 7 лет. Все эти запросы поступили в органы власти и социально значимые организации республики. 

«Количество отработанных сообщений доказывает, что платформа стала популярна у жителей республики. Среди организаций, получивших и обработавших больше всего обращений, хочется отметить Минздрав Чувашии, столичную клиническую больницу №1, Новочебоксарскую городскую больницу, управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары. Доводя до органов власти обращения сельчан и горожан, мы ставим простую, но важную цель – чтобы ни одна просьба не осталась без ответа. Проблемы людей должны решаться, а их жизнь – становиться комфортнее», – подчеркнула руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева.

Итогам работы платформы в стране дал оценку заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. За первое полугодие 2022 года через эту систему жителями страны в органы власти направлено более 1,65 млн запросов, 1,63 млн из них уже рассмотрено. Также жители принимают активное участие в опросах и обсуждении нормативных актов.

Напомним, цифровая платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» создана по поручению Президента в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление». В сентябре 2020 года к платформе присоединилась Чувашия, за два года к проекту подключились 1465 социально значимых организаций, среди которых министерства, администрации муниципалитетов, больницы, школы и детские сады, музеи, театры, а также управляющие компании.

Автор записи: anna

Похожие записи '