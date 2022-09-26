Тарифы ЖКУ будут проиндексированы с 1 декабря 2022 года, а не с 1 июля 2023 года

Об этом проинформировало Минэкономразвития России на своем официальном сайте1. Обычно тарифы ЖКУ индексируются раз в год с 1 июля. Так, на 2022 год увеличение платы за эти услуги в среднем по субъектам утверждено Распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2021 г. № 3073-р. В результате с 1 июля 2022 года тарифы на коммунальные услуги выросли на 2,9-6,5% в зависимости от региона.

В результате поправок плата за коммунальные услуги будет увеличена уже второй раз в текущем году. При этом Минэкономразвития России обещает, что потом индексация не будет проводиться полтора года (следующая должна состояться только 1 июля 2024 года).

Декабрьская индексация коснется платы за холодную и горячую воду, электроэнергию, отопление, газ и вывоз мусора. Чиновники заверяют, что средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц вырастет на 324 руб. В результате следующих индексаций плата увеличится следующим образом: с 1 июля 2024 года – на 248 руб. в месяц и с 1 июля 2025 года – на 221 руб. в месяц.

Как поясняет министерство, внеплановая индексация нужна для обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране и сохранения качества жилищно-коммунальных услуг для населения. За счет средств от индексации будут обновлены теплотрассы, водопроводы и другие объекты.

Напомним, индексация платы за ЖКУ не должна превышать предельные (максимальные) индексы изменения размера такой платы в муниципальных образованиях. Эти предельные индексы устанавливают регионы (ч. 1 ст. 157.1 Жилищного кодекса РФ). Данное правило сохраняет свою силу, равно как и все действующие льготы по ЖКУ.

Источник: cap.ru.