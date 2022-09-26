Лидеры «Сбера» провели интерактивные занятия для школьников и студентов Приволжья

В сентябре «Сбер» традиционно проводит просветительские мероприятия для школьников и студентов. Этот год не стал исключением. Лидеры банка провели серию интерактивных лекций по финансовой грамотности и информационной безопасности, ESG-уроки, а также рассказали о карьерных возможностях в «Сбере».



В Чувашской Республики прошли 13 занятий в школах, вузах и ссузах, а также в Кугеськой общеобразовательной школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Всего специализированные уроки охватили более 400 учащихся.



«Подобные мероприятия стали доброй традицией для лидеров «Сбера». Открытый диалог, передача опыта от старшего поколения к младшему и обмен мнениями – такой формат передачи знаний позволяет напрямую контактировать с юными слушателями, понимать их интересы и стремления, а также может помочь молодежи в развитии их талантов», — рассказал вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Пётр Колтыпин.



«Сбер» присоединился ко всероссийской акции «Поделись своим знанием», организованной Российским обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России. В целом в Приволжье рамках акции 55 руководителей и экспертов Волго-Вятского банка Сбербанка провели 63 мероприятия для 3 тысяч школьников, студентов, воспитанников детских домов на всех территориях присутствия.

Пресс-служба Волго-Вятского банка.