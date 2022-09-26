«Карусель сказок» приглашает в Чебоксары

С 17 по 21 октября 2022 года в Чебоксарах пройдет III Международный фестиваль театров кукол «Карусель сказок». В фестивальных мероприятиях примут участие творческие коллективы из Армении, Белоруссии, Вьетнама, Германии, Гонконга, Донецкой народной республики и из российских регионов — Москвы, Владимирской, Курганской, Новосибирской, Ульяновской областей, Башкирии, Марий Эл, Татарстана, Чувашии.



Спектакли российских творческих коллективов будут показаны на сценических площадках Чувашского государственного театра кукол и на выездах в Домах культуры и учреждениях образования городов и районов республики. Спектакли участников из зарубежья зрители увидят онлайн и на экранах зрительных залов Чувашского государственного театра кукол. Два сеанса спектакля Донецкого республиканского академического театра кукол пройдут в зале Чувашской государственной филармонии. Программа фестиваля предусматривает и проведение курса лекций по темам «Цифровой театр» и «Теневой театр» в Чувашском государственном институте культуры и искусства.



Церемония открытия фестиваля состоится 17 октября в 14:00 в зале Чувашской государственной филармонии.

Источник: Чувашский театр кукол.