Современная история нашего города неразрывно связана с машиностроением. И сегодня наши градообразующие предприятия являются флагманами в производстве специализированной техники.
Уважаемые машиностроители, ветераны отрасли, горожане!
Поздравляем вас с праздником, отдавая дань уважения всем, кто связан с машиностроением -
с отраслью, неразрывно связанной с историей становления нашего города.
с Днём машиностроителя!
Успехов, процветания, благополучия всем нам, нашим градообразующим предприятиям, нашему городу!
Глава г. Шумерли С. Яргунин, глава администрации г. Шумерли В. Шигашев.
Руководство Шумерли поздравляет с Днём машиностроителя
Современная история нашего города неразрывно связана с машиностроением. И сегодня наши градообразующие предприятия являются флагманами в производстве специализированной техники.