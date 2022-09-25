Руководство Шумерли поздравляет с Днём машиностроителя

Современная история нашего города неразрывно связана с машиностроением. И сегодня наши градообразующие предприятия являются флагманами в производстве специализированной техники.

Уважаемые машиностроители, ветераны отрасли, горожане!

Поздравляем вас с праздником, отдавая дань уважения всем, кто связан с машиностроением -

с отраслью, неразрывно связанной с историей становления нашего города.

с Днём машиностроителя!

Успехов, процветания, благополучия всем нам, нашим градообразующим предприятиям, нашему городу!

Глава г. Шумерли С. Яргунин, глава администрации г. Шумерли В. Шигашев.