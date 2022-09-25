Руководство КАФ поздравляет с Днём машиностроителя

Уважаемые работники и ветераны АО «Комбинат автомобильных фургонов»!

Дорогие шумерлинцы!



Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем машиностроителя!

Это особенный праздник для жителей нашего города. Он отмечает заслуги всех, кто внес вклад в становление машиностроительной отрасли и сегодня участвует в ее планомерном перспективном развитии.



Позвольте в наш профессиональный праздник поблагодарить всех и каждого в отдельности за преданность любимому делу, за добросовестный труд, упорство и способность к самосовершенствованию. Все эти качества — неизменные слагаемые нашего общего успеха. Именно ваши профессионализм, творческая энергия, стремление добиваться лучших результатов — главная движущая сила развития машиностроительной отрасли.

Желаю вам стабильности, успеха в решении поставленных задач, мира и согласия вам и вашим близким!

С праздником!



Генеральный директор АО «Комбинат автомобильных фургонов» С. Васильев.