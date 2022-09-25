Подать заявление можно до 30 сентября

До 30 сентября включительно федеральные льготники имеют право изменить форму предоставления им социальных услуг в 2023 году. Получать набор социальных услуг можно либо в натуральном выражении, то есть в форме самих услуг, либо в денежном эквиваленте.



При этом заменить набор социальных услуг деньгами можно как полностью, так и частично. С 1 февраля 2022 года стоимость набора социальных услуг составляет 1313,44 руб. в месяц.

Заявление нужно подавать только в том случае, если гражданин желает изменить текущий порядок получения услуг, например, сейчас получает деньги, а с 1 января 2023 года хочет получать натуральные льготы, или наоборот — сейчас получает льготы в натуральной форме, а с нового года желает получать их деньгами.



Заявление можно подать в электронном виде через «личный кабинет» гражданина на сайте ПФР и портале госуслуг, а также в клиентских службах отделения по предварительной записи по телефону 8-800-6-000-000 и в МФЦ. Также заявление можно отправить по почте, при этом подпись заявителя должна быть заверена нотариусом.



Тем, кто хочет оставить порядок получения услуг прежним, подавать заявление не нужно.

Пресс-служба Отделения ПФР по Чувашии.