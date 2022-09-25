Начался прием заявок на конкурс «PRофи-21»

Заявки принимаются до 6 ноября, а в декабре состоятся очный этап и финал конкурса, а также семинар от экспертов в отрасли связей с общественностью.

Участвовать в конкурсе могут работающие в области связей с общественностью и в смежных областях специалисты органов государственной власти республики и органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности. В этом году принято решение ввести дополнительную номинацию для студентов и учащихся 10-11 классов, в том числе членов медиаклубов, медиацентров и медиастудий. Претерпели изменения и конкурсные задания, которые обещают сделать конкурс более интересным: было решено в очный этап включить новое испытание – симуляцию разговора конкурсантов с журналистом СМИ на заданную тему (решение определенной коммуникационной задачи).



Специалистам в области связей с общественностью, изъявившим желание участвовать в конкурсе, нужно заполнить анкету участника на сайте конкурса, загрузить видеоприветствие на тему «Я – специалист по связям с общественностью. Зачем мне такая работа?», презентацию проекта на одну из тем – «Продвижение тематики предстоящего Года в Чувашской Республике» или «Чувашия – место для жизни», а также пройти онлайн-тестирование на знание основ связей с общественностью.



Участие в конкурсе профмастерства даст новый импульс для профессионального развития и шанс для дальнейшего карьерного роста каждого участника, который может получить ценную обратную связь от жюри, в составе которого журналисты, эксперты в сфере медиа и PR федерального уровня.

К примеру, победительница конкурса прошлого года в категории «Органы исполнительной власти» Анна Иванова (на фото) недавно приступила к исполнению обязанностей заместителя министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики. «Хочу отметить, что участие в конкурсе для меня — прежде всего рост профессионального мастерства, подъем на одну ступеньку. Самое важное в жизни — постоянно совершенствоваться, становиться лучше, а этот проект — отличный шанс попробовать что-то новое и интересное», — говорит она.



В прошлогоднем конкурсе в число 32-х финалистов вошла представительница Шумерли — главный специалист-эксперт по связям с общественностью и СМИ отдела информатизации администрации города Алёна Андреева. «Я работала в группе по презентации PR-проекта по продвижению бренда Чувашии, написанию пресс-релиза, штурмовала весьма далекое для себя понятие – разработку PR-кейса. Работать в команде с руководителем центра коммуникаций ЧГУ Натальей Яшиной и начальником отдела информации и общественных связей МВД по Чувашии Олегом Ашниным было одно удовольствие, — вспоминает Алена. – Для участия в конкурсе нужны знания, умноженные на практические навыки, пытливый ум и креативность мышления. Для меня это был ценный опыт и преодоление себя, выход из зоны комфорта».