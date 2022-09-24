Проблемы в дорожной сфере остаются самой популярной темой обращений жителей Чувашии в органы власти

Чаще всего люди интересуются ходом реконструкции улицы Гражданская в Чебоксарах и строительством трассы M12 или озвучивают просьбы по ремонту ям на дорогах региона. Каждое такое обращение фиксируется Центром управления регионом Чувашской Республики: по реконструкции и строительству готовится актуальная информация, а ямы оперативно ликвидируются.

К примеру, не так давно дорожники отреагировали на сигналы жителей и поработали на «горбатом мосту» на проспекте Мира, на улицах Ярославская и Гоголя в Чебоксарах и у деревни Русские Норваши в Янтиковском районе.

Всего дорожной теме посвящены 3,5 тысячи из почти 13 тысяч сообщений от жителей республики, озвученных в социальных сетях и через портал госуслуг с начала этого лета. Также в топе обращений интернет-пользователей темы социальной защиты семей и детей, образования и здравоохранения. Нередко просят разъяснить порядок назначения и выплаты пособий, материнского капитала.

«Задача специалистов ЦУР – довести до органов власти обращения жителей республики. Важно, чтобы ни один вопрос, ни одна просьба не остались без ответа. Наша общая цель – сделать жизнь в республике комфортнее», – отметила руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева.