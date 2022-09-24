Кинокомпаниям возместят затраты на производство фильмов о выдающихся земляках Чувашии

В Год выдающихся земляков в Чувашии окажут финансовую поддержку компаниям, которые снимут короткометражные фильмы о людях, внесших особый вклад в развитие республики. В регионе утверждены Правила предоставления кинематографистам субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики, а также Положение о Комиссии по проведению соответствующего конкурсного отбора.

Претендовать на финансовую поддержку смогут организации, основным видом деятельности которых является производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. По данным на 10 июля 2022 г., таковых в России 9114. К компаниям предъявляется целый ряд требований, в том числе отсутствие задолженностей по налогам, сборам и т.д.

Отметим, что кинокомпаниям компенсируется часть затрат, направленных на производство короткометражного фильма исключительно на территории Чувашской Республики. Сумма предоставляемой поддержки не превысит 30 процентов понесенных организацией затрат.

Претендентам на получение субсидии нужно будет предоставить в уполномоченную организацию комплект документов, подтверждающих соответствие всем требованиям, а также расчеты. Решение о предоставлении поддержки либо об отказе в ее предоставлении будет принимать Комиссия.

«Любая финансовая поддержка способствует росту, развитию, прогрессу. Именно к этому мы стремились при разработке правил предоставления субсидии кинокомпаниям – продвижению кинематографа в Чувашии, а также привлечению внимания к нашей республике со стороны кинематографистов из других регионов России. Кроме того, фильмы о выдающихся земляках Чувашии станут отличным подарком для жителей и гостей республики», — прокомментировала министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.

Подробнее об условиях отбора организаций кинематографии на получение субсидии в 2022 году можно будет узнать в ближайшие дни – извещение о начале приемочной кампании будет опубликовано на сайте Минцифры Чувашии.

Минцифры Чувашии.