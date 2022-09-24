Жители Чувашии: «Мы готовы защитить своих»

Эксперты называют первоочередной задачу обеспечения безопасности на референдумах по присоединению к России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Важно не допустить, чтобы Украина помешала процессу и сорвала голосование, отмечают они, комментируя решение Президента о частичной мобилизации и называя ее единственной правильной реакцией на агрессию Украины и Запада.

О долгое время прививаемой украинцам ненависти к России и необходимости мобилизации говорят и остальные жители страны, в том числе республики Чувашия. Люди высказывают мнение об угрозе освобожденным территориям и Российской Федерации, напоминают, что именно Украина отказалась от мирного урегулирования конфликта.

Многие при этом согласны и сами пойти на передовую. «Мы готовы защитить своих, помочь тем солдатам и офицерам, которые уже сегодня служат на передовой, отстаивая право на мир и свободу Донбасса. Там находятся наши братья и сестры, и мы не можем оставаться в стороне», – рассказывают жители Чувашии. При этом среди тех, кто при получении повестки готов отправиться на Донбасс, есть даже парламентарии. Часть из них заявили об этом на прошедшей недавно сессии Госсовета республики.

Общее мнение едино: героям, уже полгода находящимся на боевом посту, нужна поддержка. Для россиян должно быть честью принять участие в СВО наряду с военнослужащими.

Напомним, на днях о своей беседе с сыновьями рассказал депутат Госсовета Чувашии Игорь Моляков. «Я вчера разговаривал со своими сыновьями. Они подошли ко мне и говорят: «Отец, если придут повестки, мы, конечно, не уклоняясь, пойдём служить Родине», — поведал парламентарий.