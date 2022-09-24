В Шумерле прошёл марафон «Сильные духом»



С 2015 года в Чувашии региональным отделением Общероссийской общественной организацией инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» организуется социально-патриотический марафон «Сильные духом» с участием людей с ограниченными возможностями здоровья, получившими увечья в военных кампаниях.

24 сентября марафон собрал в Шумерле участников из Ядрина, Красных Четай, Чебоксар, Моргауш, Цивильска, Марпосада, Канаша, Янтикова, Комсомольского.

Мероприятия прошли на двух площадках – в сквере Победы и в Центре детского творчества.



Начался марафон в 11 часов у Вечного огня с церемонии выноса знамен и исполнения государственных гимнов, выступления отряда барабанщиц «Ника». Затем с приветственным словом выступили организаторы и гости: председатель правления отделения «Инвалидов войны» в Чувашии Г. Матвеев, глава администрации Шумерли В. Шигашев, депутат Госсовета республики В. Горбунов, и. о. главы администрации Шумерлинского муниципального округа Д. Головин, председатель Собрания депутатов округа Б. Леонтьев.



Участие в марафоне приняла известная чувашская артистка, председатель Шумерлинского землячества Августа Уляндина. В сквере Победы зрителям была представлена композиция « Сурский сухопляс», а позже в Центре детского творчества группа «Ярды» под её руководством исполнила ещё несколько песен.



Минута молчания и возложение цветов к монументу Славы и к памятнику воинам, погибшим в Афганистане и на Северном Кавказе, завершили первую часть марафона «Сильные духом». Из сквера участники боевых действий, включая инвалидов-колясочников, и все желающие проследовали в ЦДТ. Там в актовом зале состоялся концерт, а в фойе второго этажа прошли состязания в настольных играх.



Украшением марафона в Шумерле стали песни в исполнении ансамбля Главного управления МЧС России по Чувашии «Служу Отечеству" и самодеятельных артистов Шумерлинского муниципального округа.







