В Нижней Кумашке вновь открывается врачебная амбулатория

Ее преображение началось еще весной благодаря программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». Старое здание 1986 года постройки давно нуждалось в капитальном ремонте: старые деревянные окна, плитка советских времен, крашеные полы и побеленные стены – так выглядела амбулатория в начале года. К тому же мощности старого котла не хватало для обогрева всей амбулатории.

И вот капитальный ремонт завершился. За несколько месяцев на площади 150 кв. м были проведены общестроительные работы (замена окон, дверей, ремонт пола, потолка, стен), ремонт инженерных сетей (замена теплового контура, сантехнические и электромонтажные работы), также было отремонтировано крыльцо и установлен пандус. Котел, который когда-то топился каменным углем, уступил место современному газовому.



«Совсем скоро более 800 жителей Нижней Кумашки, Верхней Кумашки, Волги и Ульяновского смогут получать квалифицированную медицинскую помощь в современной и комфортной амбулатории, — говорит главный врач Шумерлинского ММЦ Владимир Кутин. — Пациентов будут принимать врач общей практики Е.С. Мартынова и медицинская сестра Н.П. Якимова, которые будут приезжать из Шумерли по графику».



Сейчас во врачебной амбулатории 6 медицинских кабинетов: врача общей практики, процедурный, доврачебного приема, смотровая и палата дневного пребывания, физиопроцедурный. Поэтому жители села смогут не только проконсультироваться с врачом по вопросам своего здоровья, но и пройти вакцинацию и диспансеризацию. При назначении врача им также может быть оказана стационарная медицинская помощь (дневной стационар), а женщинам не придется ехать в райцентр для осмотра врачом-гинекологом.



Напомним, что за время действия программы модернизации первичного звена здравоохранения с 2021 года в Шумерлинском и Порецком районах было построено 5 фельдшерско-акушерских пунктов, капитальный ремонт сделан в 1 отделении врача общей практики и в 2-х врачебных амбулаториях.



Пресс-служба Минздрава Чувашии.