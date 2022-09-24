Внимание, конкурс!

Воспитанников детских садов, учащихся школ и техникумов приглашают принять участие в республиканском конкурсе творческих работ, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Чувашской Республики.



Конкурс проводится в 3 этапа: внутренний этап с 16 сентября по 3 октября — оформление заявок, подготовка конкурсных работ, представление всех материалов в детские сады, школы, техникумы; муниципальный этап с 3 по 10 октября — рассмотрение заявок, отбор и представление лучших конкурсных работ на республиканский этап; республиканский этап с 10 по 14 октября — рассмотрение заявок, оценка лучших конкурсных работ в Чувашском государственном аграрном университете; финальный этап с 17 по 21 октября 2022 года. Награждение пройдет до 6 ноября в рамках I Республиканского детско-юношеского творческого форума «Лучшие на селе».



Воспитанники детсадов могут представить на конкурс рисунки, танцы или песни на аграрную тематику, школьники — публикации в соцсетях (для участников-подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» на официальный аккаунт Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики), стихотворения или прозу, танцы или песни. От студентов ссузов ждут презентации по теме «Техникум моей мечты».

Подробности — academy21.ru/aktualno.