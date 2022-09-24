Бизнесу – зеленый свет и поддержка

20 сентября в Центре управления регионом Чувашской Республики состоялся прямой эфир

с вице-премьером – министром экономического развития и имущественных отношений Чувашии

Дмитрием Красновым. Разговор шел о малом и среднем бизнесе, о мерах поддержки предпринимателей и самозанятых, об экспорте, о статусе социального предприятия и многом другом.

Дмитрий Краснов отметил, что в Чувашии активно реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», цель которого — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Основным показателем нацпроекта является численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. «План на 2022 год составлял 176,8 тыс. человек, фактически на сегодня уже занято 179,6 тыс. человек, то есть практически каждый 15-й житель Чувашии является работником малого бизнеса, индивидуальным предпринимателем или самозанятым. Субъектов МСП на сегодня – 43221. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, с начала года выросла на 7,1 %, или на 12592 человека», — рассказал вице-премьер.



В центре «Мой бизнес» субъекты малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна» могут получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности. С помощью портала можно найти ответы на любые вопросы, касающиеся бизнеса. Например, в разделе «Меры поддержки» есть список банков, которые выдают льготные кредиты для развития бизнеса, или подробные инструкции по займам. МКК «АПМБ» предоставляет микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства до 5 млн рублей сроком до 3 лет и с процентной ставкой от 3,75 до 10,5 % (с залогом), от 7,5 до 11,25 % (без залога).



С этого года оказывается государственная поддержка предпринимателям в возрасте до 25 лет включительно. Все, что требуется от молодого предпринимателя, – это написать бизнес-план сроком реализации не менее 3 лет, защитить его на заседании специальной комиссии и софинансировать не менее 25 % от стоимости проекта в течение года с даты получения гранта. «В этом году на конкурсный отбор поступило 22 заявки, общая стоимость участвующих в конкурсном отборе бизнес-проектов составляет 14,9 млн рублей, сумма заявленных грантов – 10,5 млн рублей. Победители конкурсного отбора смогут получить от государства поддержку в виде софинансирования 75 % от стоимости проекта», — сказал Дмитрий Краснов.



С 2021 года Минэкономразвития Чувашии оказывает государственную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательств в целях возмещения затрат, связанных с приобретением оборудования. Для получения субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства необходимо быть зарегистрированным и осуществлять деятельность на территории Чувашской Республики. Кроме того, субъект МСП должен осуществлять деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг). Максимальный размер субсидии не может превышать 10 млн рублей, но не более 30 % затрат от цены покупки. Для вновь зарегистрированных и действующих менее 1 года индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сумма субсидии не может превышать 1,5 млн рублей. «В 2022 году из республиканского бюджета Чувашской Республики были выделены средства в размере 50 млн рублей. До 30 сентября принимается заявочная документация от субъектов МСП на предоставление субсидии», — пояснил руководитель Минэка.



Что же касается поддержки самозанятых граждан, то в республике реализуется региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами». «В 2022 году на его реализацию из республиканского и федерального бюджетов выделено 6,2 млн рублей», — отметил Дмитрий Краснов. Самозанятые граждане могут обратиться в центр «Мой бизнес» и получить консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела, финансового планирования, маркетингового сопровождения деятельности, правового обеспечения и многие другие услуги. Кроме того, МКК «АПМБ» предоставляет микрозаймы физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики. Микрозаймы выдаются на срок до 36 месяцев включительно, минимальный размер суммы не ограничен, максимальный составляет не более 500 тыс. рублей. Процентная ставка для самозанятых граждан составляет с залогом 3,75 %, без залога 7,5 %.

В ходе прямого эфира вице-премьер Дмитрий Краснов ответил на вопросы пользователей по многим другим актуальным темам. Ознакомиться с полной записью можно на странице «ЦУР Чувашской Республики» в сети «ВКонтакте».

Д. Горбушина.