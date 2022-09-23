Сегодня в Шумерле чествуют машиностроителей

Сегодня в Шумерлю для участия в мероприятиях, посвященных Дню машиностроителя, прибыли заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов и министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Александр Кондратьев.



Министры посетили завод специализированных автомобилей (АО «ШЗСА») и комбинат автомобильных фургонов. В сопровождении руководства АО «КАФ» во главе с председателем Совета директоров предприятия А. Чеченовым делегация прошла по цехам комбината, ознакомилась с продукцией предприятия, производством специальной и прицепной автотехники, автозапчастей, блок-контейнеров и вагон-домов, краноманипуляторных установок, электротехнического и климатического оборудования.



Завершилась встреча расширенным совещанием по развитию машиностроительного комплекса Чувашии, начавшееся с награждения почетными грамотами Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики и благодарностями администрации города лучших работников АО «КАФ».

Ольга Дмитриева.







