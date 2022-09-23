Россия примет!

21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого рассказал о подготовке к проведению референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по поводу вхождения этих территорий в состав России.

Глава государства сообщил, что наша страна поддержит решения, которые примут жители

на референдумах.

И то, какими будут эти решения, уже ни у кого не вызывает сомнений. Опросы общественного мнения, решения Общественных палат ДНР и ЛНР, глав военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей и последовавшие обращения к Президенту России свидетельствуют о решимости и готовности регионов восстановить историческую справедливость и обезопасить жителей территорий от актов террора со стороны украинских националистов и стран-членов НАТО. Референдумы начнутся сегодня. «После проведения референдумов защита людей в этом регионе будет не нашим правом, а нашим долгом, — высказался вице-спикер Совета Федерации Константин КОСАЧЕВ, — нападение на людей и территории будет нападением на Россию. Со всеми последствиями".



По мнению главы администрации Шумерли Валерия ШИГАШЕВА, лишь придав территориям, ориентированным на воссоединение с Россией, статус субъектов Российской Федерации, военные действия в сложившейся ситуации можно прекратить. «Результаты референдума и последующие события будут восприняты неоднозначно в мировом сообществе, но гордиев узел придется разрубить», — считает он.



«Если люди, проживающие на исконно русских землях, решили провести референдум с целью присоединения к России, то никакие указания Запада не имеют значения», — выразил свою позицию почётный гражданин Шумерлинского района, уроженец Ходар Геннадий МАТВЕЕВ, возглавляющий правление Чувашской республиканской организации Общероссийской общественной организации «Инвалиды войны». Тому свидетельство — референдум 2014 года в Крыму, напоминает он.