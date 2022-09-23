Работники ШЗСА принимали поздравления с Днем машиностроителя

25 сентября свой профессиональный праздник отмечают машиностроители. Мероприятия, посвященные Дню машиностроителя, в Шумерле прошли уже сегодня. Они включали в себя экскурсии на градообразующих предприятиях, рабочие совещания с участием профильных министров, чествование лучших работников комбината автофургонов. А вечером в ДК «Восход» состоялось торжественном мероприятие, организованное для работников Шумерлинского завода специализированных автомобилей.

С профессиональным праздником машиностроителей поздравили заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Александр Кондратьев и руководство предприятия.

В адрес работников завода прозвучало много добрых слов. Выступающие отметили большой вклад предприятия в развитие города, важное место производимой им техники в машиностроительной отрасли страны и пожелали заводу дальнейшего динамичного развития.

Украшением праздника стала церемония награждения. Заводчане, достигшие высоких показателей в работе, удостоились различных наград и насладились праздничным концертом.

Т. Александрова.







