Остерегайтесь мошенников!

9 сентября в МО МВД России «Шумерлинский» поступило заявление от женщины 1991 г.р. о том, что 8 сентября она пострадала от действий мошенников, которые взломали интернет-страницу знакомой в соцсети «ВКонтакте» и под предлогом займа выманили у пострадавшей 4000 рублей.

В тот же день в отдел поступило заявление пенсионерки о том, что некто, используя различные телефонные номера и представившись сотрудником Сбербанка, якобы хотел пресечь незаконное хищение денежных средств с ее банковского счета. В общей сумме пенсионерка перевела ему 247 000 руб.

12 сентября поступило заявление от другой шумерлинки, 1959 г.р. Она сообщила, что днем к ней звонили с разных номеров, представлялись сотрудником УБЭП г. Москвы и работником Центробанка. Под предлогом отмены несанкционированного списания денежных средств и оформления кредита мошенник завладел денежными средствами в сумме свыше 291 тыс. руб., которые пострадавшая перевела ему через банкомат на разные абонентские номера.

Следует отметить, что согласно позиции Центробанка РФ, даже в случае возбуждения уголовного дела, оплачивать кредит придется тому лицу, на которое он оформлен. В последствии, при задержании преступников, потерпевшие могут взыскать с них выплаченную сумму кредита.

Шансы на возврат денежных средств практически минимальные, так как деньги переводятся на банковские счета за границу. Основным методом борьбы с мошенничеством остается то, что необходимо в первые 5-10 секунд разговора выключить телефон. Если это звонят из банка, то они перезвонят. Мошенники перезванивают редко. Следует учесть и то, что сотрудники банка и полиции никогда не спрашивают номера и пароли банковских карт и счетов.