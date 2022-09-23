На благо горожан

В городе активно продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий. По сведениям отдела ЖКХ администрации города, в этом году в Шумерле благоустраиваются 13 дворов многоквартирных домов на общую сумму 34 млн руб. На сегодняшний день работы выполнены на 85 %.

В отличие от прошлых лет, на объектах работают местные подрядные организации. Производство работ по благоустройству дворовых территорий домов №№ 3 и 33 по ул. Интернациональной и домов №№ 11, 13, 15 по ул. Чайковского осуществляет МУП «Шумерлинское городское БТИ» (руководитель — Александр Балакирев).



Восемь дворов благоустраивает ООО «Фабрика мебели «Шумерлинская». Как сообщил нашей газете директор Андрей Кузнецов, работы во дворах по ул. Горького, 1, ул. Мира, 5, корп. 1, ул. Мира, 5, корп. 2, ул. Черняховского, 60 (Островского, 70) уже завершены. В самом разгаре благоустройство дворовых территорий домов №№ 2, 4, 6 по ул. Ленина.



С начала текущей недели начались работы во дворе дома № 6 по ул. Интернациональной. По проекту стоимостью 4 млн 327 тыс. руб. здесь будут построены два парковочных места, установлены бортовые камни, демонтировано газонное ограждение с установкой нового, обустроены тротуар и проезд с асфальтобетонным покрытием, произведены работы по освещению, озеленению. Срок сдачи объекта – вторая половина октября.



Следует отметить, что ООО «Фабрика мебели «Шумерлинская» подрядчиком по благоустройству дворовых территорий выступает с прошлого года. В рамках исполнения Указа Главы Чувашской Республики № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики» в 2021 году предприятием были благоустроены дворовые территории по ул. Ленина, 1, ул. Сурской, 49 и ул. Черняховского, 60. Все объекты сданы в срок, без претензий со стороны заказчика.



Кроме благоустройства дворовых территорий, возглавляемое Андреем Кузнецовым предприятие выступает подрядчиком и на других социальных объектах. Так, недавно была обустроена территория Центра социального обслуживания населения (проезд Мебельщиков, 9) и территория Дома ветеранов в дер. Кадеркино. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы на подъезде к школе № 1.

Ольга Дмитриева.



Ул. Интернациональная, 6.

Ул. Мира, 5, корп. 1.

Ул. Чайковского, 13.