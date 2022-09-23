Заложена капсула с землей с Мамаева кургана

16 сентября в Туванах состоялась закладка памятной капсулы с землей в основание памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Земля была привезена начальником Туванского территориального отдела Владимиром Васильевым с Мамаева кургана.

На торжественном мероприятии присутствовали глава Шумерлинского муниципального округа Лев Рафинов, начальник Туванского ТО Владимир Васильев, военный комиссар по г. Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому районам Олег Петров, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоирей Алексей Чумерин, председатель правления Чувашской республиканской организации «Инвалиды войны» Геннадий Матвеев, представители российского вертолетного союза в Чувашской Республике, участники боевых действий в Афганистане Вениамин Петров, Александр Петров и Сергей Ошев, члены Шумерлинского отделения «Пограничного братства», местного объединения «Инвалиды войны в Афганистане», ветераны ГСВГ, школьники и жители села.



Капсулу со священной землей вынесли члены поискового отряда Туванской школы. Право заложить капсулу было предоставлено Льву Рафинову, Владимиру Васильеву, Олегу Петрову, Геннадию Матвееву, Вениамину Петрову, ветеранам общественных организаций участников боевых действий и учащимся Туванской школы. После торжественного заложения капсулы протоирей Алексей Чумерин отслужил литию по усопшим воинам.



Память павших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания, к подножию памятника были возложены цветы.



Торжественное мероприятие сопровождали патриотические песни в исполнении самодеятельных артистов Александра Иванова Инны Тимофеевой.



Место, где заложена капсула со священной землей с Мамаева кургана, стало еще более знаковым и памятным для туванцев.



Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.





