Дорога к дому. Через грязь и лужи

В редакцию газеты обратилась жительница дома № 40 по улице Ленина и пригласила журналистов

своими глазами посмотреть на то, что волнует жителей этого микрорайона не первый год, — на разбитый участок дороги от улицы Ленина до их дома и переулок к дому № 36, в котором расположен магазин «Магнит».

Журналистов встретили старожилы дома № 40. Они сообщили, что проживают в этом доме с момента сдачи его в эксплуатацию – с 1976 года. За более чем 45 лет этот уголок города стал для них дорогим и родным. И за все «неблагоустройства» вокруг у них болит душа.



«На этом коротком участке – от улицы Ленина до нашего дома — твердого покрытия и асфальта и раньше не было. Тем не менее, дорога была ровная, без ям. А вот от угла дома № 40 до дома № 36 по улице Ленина раньше был асфальтированный тротуар, по нему все ходили. Сейчас же от него не осталось и следа. Зато тут появились такие ямы, которые в сезон дождей превращаются в огромные лужи», — говорит Валентина Кузьминична Николаева.



«Ведь этот участок дороги очень оживленный. Почти каждый день по нему заезжают в «Магнит» и выезжают огромные фуры. Рядом с нашим домом находится автомастерская. Туда тоже постоянно приезжает различный транспорт. Вот и растут рядом с домом ямы, до которых никому нет дела», — вступает в разговор Валентина Васильевна Миронова.



«Если машины могут проехать по лужам, то пешеходам, чтобы пройти по этому участку, надо проявить сноровку, ведь от былого тротуара не осталось ничего. Душа болит, глядя на то, как мамы с колясками вынуждены проделывать здесь виражи, чтобы пробраться мимо луж. А ведь отсюда ходят не только в детские сады, еще и ученики в 8-ю гимназию, и студенты в Шумерлинский техникум, и рабочие на комбинат», — сокрушается Лидия Дмитриевна Арефьева.



Заботясь о пешеходах, жильцы обратили внимание журналистов на машины, припаркованные у торца их дома. Действительно, они заняли сухую часть территории, ну а лужи остались для прохожих.



«Вроде бы в городе делается немало по благоустройству. Сквер Скаржевского сделали, наш двор благоустроили, но вот такие небольшие безхозные участки портят весь вид, и всё остальное благоустройство на этом фоне меркнет. Людям к своим домам надо пробираться через лужи и грязь. Это уже, согласитесь, какое-то недоблагоустройство», — говорит Татьяна Викторовна Волчкова.



Собравшиеся жильцы озвучили идею обратиться к депутату своего округа с просьбой взять этот вопрос под свой контроль. Но пока до этого дело не дошло.



Шумерлинцы с естественным желанием жить в чистом, красивом, благоустроенном месте выказали свое недовольство и тем, что еще летом была расчищена теплотрасса вокруг дома, но вырубленные ветки до сих пор на месте. «Раньше и вокруг мусорных контейнеров всегда был порядок. Сейчас же непонятно, по какому принципу вывозится крупногабаритный мусор. После того, как написали в газете летом, вывезли один раз и всё. Опять груды мусора за контейнерами. Благоустраивают, многое делают, это хорошо. Но надо же и поддерживать на должном уровне то, что сделали», — продолжает разговор Татьяна Петровна Семенова.



Некоторые прохожие, узнав причину собрания, выказывали свою солидарность с жильцами дома № 40. Поднявшие вопрос шумерлинцы надеются, что их услышат и они в скором времени получат ответы от ответственных лиц администрации. А ещё лучше – увидят реальные дела!

Марина Абрамова.







