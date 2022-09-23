Госпаблики создают безопасную цифровую среду вокруг человека

На форуме Kazan Digital Weekend руководители Минцифры, VK и АНО «Диалог Регионы» рассказали о возможностях взаимодействия граждан и госорганов в соцсетях. На секции «Государство ВКонтакте» эксперты обсудили, как наладить с гражданами более эффективную коммуникацию и создать для пользователей комфортную информационную инфраструктуру.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев отметил, что время, проведенное людьми в соцсетях, неуклонно растет. Министр подчеркнул, что пользователи стали получать информацию через призму новостной ленты:

«Мы должны прийти на площадку социальных сетей и научиться ими пользоваться. Это нужно, чтобы гражданам было проще с нами взаимодействовать, а нам было проще оказывать им услуги и предлагать сервисы».

Генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак подчеркнул, что подавляющее количество подписчиков госпабликов находится во «ВКонтакте» — 46,6 млн пользователей: «Госпаблики — это площадка для донесения нужной информации для конкретной аудитории. Важно создать такую вертикаль официальных сообществ, чтобы у жителя был доступ к страницам начиная с детского сада, заканчивая правительством. Мы разрабатываем экосистему госпабликов вокруг человека, которая позволит создать для него особую атмосферу открытости и безопасности».

«ВКонтакте» является самой популярной площадкой для общения в России. На данный момент ежемесячная аудитория социальной сети составляет 100 млн пользователей. Генеральный директор VK Владимир Кириенко рассказал о развитии госпабликов и отметил их вклад во взаимодействие общества и государства.

«Сегодня сообщества в социальных сетях со статусом официальных пабликов являются важным каналом информации для пользователей. Мы видим популярность таких сообществ, они обладают высоким уровнем доверия. Поэтому при их создании важно убедиться, что качество контента и защита находятся на высоком уровне. Для этого необходимо включать двухфакторную авторизацию паблика. Также подтвержденный статус официального сообщества через Госуслуги повышает уровень безопасности», — отметил Владимир Кириенко.

Напомним, официальные страницы всех ведомств и подведомственных учреждений должны быть созданы к 1 декабря этого года. В том числе к ним относятся министерства, администрации городов и районов, школы, больницы. Требование обусловлено федеральным законом от 14.07.2022 № 270-ФЗ.