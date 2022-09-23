В ожидании мира

Одним из жителей Шумерли, кто пристально следит за событиями в Донецкой и Луганской народных республиках, является Фаина Вишневская. Она приехала в наш город в 2016 году как раз из тех мест. Вышла замуж за шумерлинца, работает в школе № 2 заместителем директора по учебной работе, преподает школьникам английский язык.

Родилась Фаина в 1993 году и жила в городе Кременная Луганской области, а после школы училась в педуниверситете в Славянске Донецкой области, так что знакомых и друзей у нее там осталось немало. «С теми, кто не выехал на территорию Украины, кто остался в живых, мы общаемся в соцсетях, и я за них переживала все эти годы. Мы все очень ждем того дня, когда состоится референдум и Россия примет к себе мою родину вместе с ее многострадальными жителями. Они хотят под защитой сильной России жить, работать и растить детей, хотят спокойно спать в своих квартирах, не прятаться по подвалам, хотят разговаривать на русском языке и помнить свою историю», — передаёт их настроения Фаина Вишневская.



В 2014 году, с началом обострения военного конфликта между киевской властью и самоопределившимися ДНР и ЛНР, в школе-интернате, где тогда работала Ф. Вишневская, украинские власти разместили военную часть, так что 120 воспитанников учителям и воспитателям пришлось поселить в своих домах. Затем была эвакуация школы-интерната в Одессу. И везде – военная техника, солдаты, разговоры только о боях. «Было очень страшно и за себя, и за детей, — вспоминает учительница. — Я очень хочу, чтобы на Донбасс как можно скорее пришел мир».

Наталья Игнатьева.