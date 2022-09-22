Прямая трансляция церемонии закрытия Суперфиналов чемпионатов России по шахматам

Сегодня, 22 сентября, в Чувашии завершается масштабное спортивное событие — Суперфиналы 75-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 72-го чемпионата России по шахматам среди женщин.

Соревнования в Чебоксарах проходят в рамках проекта «Шахматы в музеях», который совместно реализуют Федерация шахмат России и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. В течение двух недель главной ареной шахматных баталий стал Чувашский государственный художественный музей. Здесь, среди лучших картин чувашских художников, борьбу за титул победителя ведут сильнейшие шахматисты страны — 12 мужчин и 12 женщин.

Имена победителей и призеров этих ответственных и значимых соревнований будут известны уже сегодня вечером. После завершения поединков в стенах музея пройдет церемония награждения и закрытия соревнований.

Для любителей шахмат будет организована трансляция в прямом эфире и на Ютуб-канале Национального телевидения Чувашии.

Начало мероприятия — в 21:00. Отметим, что время указано ориентировочное, т.к. есть вероятность организации дополнительных партий. Они будут назначены в случае равного количества очков среди претендентов на призовые места.

Минспорта Чувашии.