Приказ военного комиссара Чувашской Республики об объявлении мобилизации

Приказом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 с 9 часов 00 мин. 21 сентября 2022 г. объявлена частичная мобилизация на территории Чувашской Республики.

Приказываю:

1. Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Чувашской Республики, получившим персональные повестки военного комиссариата, явиться в сроки и пункты, указанные в их персональных повестках.

Гражданам, пребывающим в запасе, временно проживающим на территории Чувашской Республики, немедленно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, а при невозможности — в военный комиссариат муниципальных образований по месту состояния на воинском учете.

2. Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военного комиссариата выезд за пределы района (города) временно запрещается.

3. Призываемые в соответствии с § 1 настоящего приказа офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса при явке по мобилизации обязаны иметь при себе документы и личные вещи, указанные в персональных повестках.

4. Руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, освободить граждан, призываемых в соответствии с § 1 настоящего приказа, от работы и службы, произвести с ними полный расчет, выплатить им заработную плату и обеспечить их явку в сроки и пункты, указанные в повестках.

5. Граждане Российской Федерации, не явившиеся по мобилизации в указанные им сроки и пункты, и руководители организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, препятствующие своевременной явке граждан по мобилизации, несут ответственность по Закону Российской Федерации.

6. Настоящий приказ объявить и разъяснить во всех организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Военный комиссар Чувашской Республики полковник Б. Холиков.