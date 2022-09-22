Жители Чувашии ждут результатов референдума вместе с населением освобожденных территорий

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях пройдут голосования по вопросу вхождения в состав России. Эксперты считают текущий момент переломным, а решение – давно назревшим и вызванным действиями Украины и НАТО в отношении русских.

Уже сейчас ясно настроение жителей освобожденных территорий. По данным соцопросов, вхождение в состав Российской Федерации поддерживают 94% жителей ДНР, 93% жителей ЛНР, 87% жителей Запорожской области, 80% жителей Херсонской области.

«Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, для того чтобы люди могли выразить свою волю, – подчеркнул Президент России Владимир Путин. – И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим».

Свои аргументы за право людей высказаться приводят руководители территорий, запланировавших референдум. Глава Запорожской области Евгений Балицкий считает, что «никто не в праве помешать… реализовать право на самоопределение», глава ДНР Денис Пушилин называет народ Донбасса заслужившим быть частью Великой Страны, а возглавивший ЛНР Леонид Пасечник называет присоединение к России общей мечтой и общим будущим.

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркивает: «Уверен, что вхождение Херсонской области в состав Российской Федерации обезопасит нашу территорию и восстановит историческую справедливость».

Вместе с населением освобожденных территорий ждут референдума и его результатов и в Чувашии, в том числе ожидают этого активисты общественных объединений.

«Некоторое время назад вместе с членами «Молодой Гвардии Единой России» мы были с гуманитарной миссией на Донбассе. Общаясь с жителями освобожденных территорий, я лично убедился, что люди хотят восстановления исторической справедливости и вхождения в состав Российской Федерации, – рассказал руководитель Чувашского регионального отделения «Молодой Гвардии» Андрей Шакулов. – Вместе с ними жду референдума и готов поддержать решение большинства проголосовавших».