В Вурнарском районе появилась первая в Чувашии секция по шахбоксу

На базе Детско-юношеской спортивной школы «Рассвет» Вурнарского района появилась первая в Чувашии секция по шахбоксу.

Соответствующая идея возникла после проведения в столице республики Гран-при по шахбоксу. Уникальное спортивное событие состоялось в минувшую субботу в рамках Суперфиналов чемпионатов России по шахматам. По результатам турнира серебряным призером стал воспитанник ДЮСШ «Рассвет» Дмитрий Прокопьев, успешное выступление которого и дало мощный импульс развитию этого нового для региона вида спорта.

Как рассказывает наставник призера Геннадий Егоров, ребята спортшколы и всего поселка Вурнары заинтересовались шахбоксом, а самого Дмитрия теперь узнают на улицах и расспрашивают про тот судьбоносный поединок.

«Поэтому для развития шахбокса и подготовки спортсменов Чувашии была создана секция при спортивной школе. Пока в ней тренируются воспитанники отделения бокса, но в будущем, я уверен, к нам присоединятся представители и других видов спорта. Все впереди», — отметил Геннадий Егоров.

Минспорта Чувашии.