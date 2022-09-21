35 млн рублей на создание модельных библиотек получит Чувашия в рамках нацпроекта «Культура»

Министерство культуры Российской Федерации объявило о результатах отбора субъектов Российской Федерации на модернизацию библиотек в 2023 году. Среди победителей 6 муниципальных библиотек республики. В результате конкурсного отбора в число победителей вошли:

Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Комсомольского района в результате модернизации преобразуется в этнобиблиотеку, направленную на укрепление принципов добрососедства и взаимопонимания между народами, межнационального общения, сохранение и развитие национальных культур;

В Библиотеке – социально-информационный центр им. Л. Агакова – филиал № 17 муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек города Чебоксары» в результате модернизации появится творческая лаборатория, городская гостиная, зал коворкинга и лекций, молодежная площадка «Х.Б.К.» (Хочу быть культурным) для встреч и общения активной молодежи с выставочным пространством и фотоцентром АRTMaster;

Библиотека им. Н. Носова муниципального бюджетного учреждения «Библиотека» города Новочебоксарска преобразуется в коммуникационный центр «Книжный квартал», который станет открытым, интерактивным пространством – излюбленным местом жителей, в котором есть всё и для всех: «Читай-дворик» для детей и подростков с уютными игровыми зонами и площадкой Неформат для общения молодежи; «Книжный сад» для тех, кто приходит в библиотеку за книгой и любит читать дома, локация «Игрополис» для детского развития и творчества; центр «Событие», где каждый день – Событие, «IQ-лаборатория» – для пытливых умов и научных изысканий; «Библиосквер» с уютной «Краеведческой беседкой» и небольшое кафе;

Детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры централизованная библиотечная система» Батыревского района станет центром детства в зоне обслуживания, социокультурной и образовательной средой, выступит хранителем детской субкультуры;

Моргаушская центральная районная детская библиотека им. А.Г. Николаева – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Моргаушского района станет центром духовно-нравственного просвещения и формирования культуры личности ребенка через произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и других авторов;

В Пархикасинской сельской библиотеке муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Чебоксарского района будет создан информационно-консультационный центр по профориентации сельской молодежи.

«Нам важно преобразовывать библиотеки под современный стандарт, который полностью меняет представление о библиотеке. Сейчас мы, можно сказать, создаём новые пространства, которые предоставляют людям разные возможности. Кроме традиционного чтения книг, здесь можно проводить интересно время, общаясь с друзьями либо участвуя в различных мероприятиях. То, что мы сегодня усиливаем библиотеки по современным стандартам в сельской местности, направлено ровно на то, чтобы создать инфраструктуру, которая позволит стереть разницу в качестве жизни между городом и селом. Помимо библиотек мы сегодня являемся свидетелями преобразования школ, строительства новых клубов и других объектов социальной, спортивной инфраструктуры, которые позволяют подрастающему поколению в сельской местности разносторонним образом развиваться», - отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

«В Чувашии продолжается работа над планом региональных мероприятий Десятилетия детства, а также 2023 год в Чувашии объявлен Годом счастливого детства. Отрадно, что среди победителей конкурсного отбора, половина – это детские библиотеки. На создание библиотек нового поколения из федерального бюджета Чувашии будут выделены денежные средства в размере 35 млн. рублей. Средства будут направлены на организацию современного комфортного пространства, обновление дизайна, закупку новой мебели, книг и компьютерного оборудования», — добавила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова.

«Участие в реализации национального проекта «Культура» позволит вывести библиотеки Чувашской Республики на новый уровень развития, отвечающий требованиям современного поколения читателей», — рассказала директор Национальной библиотеки Чувашской Республики Роза Лизакова.

Справочно:

Всего в республике действуют 488 библиотек, в том числе 3 – государственные, 485 – муниципальные.

Благодаря национальному проекту «Культура» в Чувашии создано 12 модельных библиотек, в которых внедрены современные информационные технологии, приобретено компьютерное оборудование, реконструированы помещения, обновлены библиотечные фонды, созданы условия для развития детей и молодежи. Модернизация библиотек продолжает активно способствовать улучшению качества жизни людей и повышению вовлеченности населения в культурную жизнь своего региона. В 2022 г. в модельные библиотеки поступило более 63,8 тыс. книг. Это примерно 130 книг на каждую библиотеку.

Минкультуры Чувашии.