Школьники Чувашии могут распознать «Код будущего»

Учеников 8-11 классов приглашают пройти двухлетние бесплатные курсы программирования. Чтобы получить доступ к обучению в рамках проекта «Код будущего», школьникам или их родителям нужно подать заявку через подтвержденную учетную запись на госуслугах https://www.gosuslugi.ru/futurecode. Затем в течение пяти дней ученик должен пройти вступительное испытание: в случае успешного прохождения с ним заключают с договор на обучение за счет государства.

«Правительство ведет системную работу по подготовке кадров для ИТ-отрасли, в том числе увеличивает финансирование и повышает качество обучения специалистов. В будущем именно они внесут свой вклад в достижение технологического суверенитета и экономической безопасности России. Эту работу, как и поручил глава государства, проводим начиная со школьной скамьи. Курсы по программированию для старшеклассников являются стимулом для ребят связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с ИТ-сферой. В этом году начать бесплатное обучение смогут свыше 100 тысяч школьников», — отмечает заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Государство поступает абсолютно правильно, когда делает акцент на подготовку кадров для ИТ-отрасли со школьной скамьи и выделяет для этого бюджетные средства, – солидарен с Чернышенко руководитель Ассоциации «ИТ-кластер Чувашской Республики» Владимир Лидерман. – Сегодня ребята познакомятся с азами программирования, а завтра они станут востребованными профессионалами и внесут свой вклад в укрепление экономики нашей страны».

Руководитель ИТ-кластера подчеркивает, что аналогичные образовательные инициативы рождаются и в Чувашии. К примеру, не так давно благодаря поддержке компании ИСЕРВ открыт первый в республике ИТ-класс в школе №1 Цивильска. «Учащиеся этого класса получат не только актуальные на рынке труда знания и навыки, но и первый в своей жизни документ, подтверждающий освоение профессии», – добавляет Владимир Лидерман.

Напомним, бесплатные курсы программирования для российских школьников в рамках проекта «Код будущего» организованы под эгидой федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» (национальная программа «Цифровая экономика»). Оператором образовательного проекта выступает «Университет 2035».