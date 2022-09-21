Художникам и дизайнерам Чувашии предлагают придумать арт-объект для технологической долины МГУ

Прием заявок на конкурс продлен до 14 октября, участие в нем бесплатное. Каждый житель страны, в том числе и нашей республики, может оставить заявку на цифровой платформе Московского инновационного кластера https://i.moscow/art_lomonosov. По замыслу авторов конкурса инсталляция должна отражать основную идею кластера – места, где будут развиваться новые технологические компании и создаваться наукоемкие продукты.

Сначала экспертный совет отберет 30 заявок и передаст их жюри конкурса, которое выберет пять лучших решений. Далее свое мнение выразят жители Москвы – состоится открытое голосование на платформе «Активный гражданин».

В декабре 2022 года будет определен победитель, а уже 2023 году по его проекту будет установлен арт-объект на территории кластера «Ломоносов» Научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».

«Хорошо, что у нас поддерживают творческие идеи и дают художникам возможность реализовать себя, – отмечает скульптор из Чувашии Андрей Молоков. – Биотехнологии, космос, искусственный интеллект – все это очень интересно, и открывает творческому человеку широкий простор для размышлений. Дерзайте, коллеги!»

Напомним, инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы» – площадка для коммерциализации научных знаний и развития высокотехнологичных проектов. Девять тематических кластеров объединят стартапы в сфере новых материалов, биотехнологий и фармацевтики, космоса, геономии и экологии, инжиниринга и робототехники, информационных технологий и искусственного интеллекта. Флагманским кластер долины МГУ как раз и является строящийся сегодня «Ломоносов».